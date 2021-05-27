Боевики 9 раз обстреляли Донбасс: в ход пошли боевые пехотные машины и минометы

В районе Крымского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. Возле Песков российские наемники применили минометы 82-го калибра. А в районе Причепиловкистреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в пригороде Павлополь оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям наших защитников.

Кроме того, в районе Водяного боевики совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А вблизи поселка Южное оккупанты вели огонь по позициям наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников за прошедшие и текущие сутки нет.

Также в ООС отмечают, что по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Возле поселка Пески враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Причепиловки стреляли из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.