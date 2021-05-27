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Боевики 9 раз обстреляли Донбасс: в ход пошли боевые пехотные машины и минометы

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать украинских военных. За прошедшие сутки, 26 мая, они обстреляли позиции наших защитников 9 раз.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе Крымского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. Возле Песков российские наемники применили минометы 82-го калибра. А в районе Причепиловкистреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в пригороде Павлополь оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям наших защитников.

Кроме того, в районе Водяного боевики совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А вблизи поселка Южное оккупанты вели огонь по позициям наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников за прошедшие и текущие сутки нет.

Также в ООС отмечают, что по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Возле поселка Пески враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Причепиловки стреляли из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе опять слышны выстрел и взрывы. Нарушения зафиксировали наблюдатели ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики ужесточили пропуск на КПВВ в Станице. Теперь перейти его люди могут только раз в месяц.

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