Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди подразделений Объединенных сил нет

От начала суток, 15 июня 2019, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, российские наемники обстреливали позиции украинских военных с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В частности обстрелы велись из минометов 120-го и 82-го калибров.

Так, боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 и 120 мм и стрелкового оружия обстреливали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Лебединское, Авдеевка, Новотроицкое, Красногоровка и Станица Луганская.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в ведомстве.

Вечерний брифинг пресс-центра Объединенных сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation#daily_statement От начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрелы позиций Об'объединенных сил, из них: в районе населенного пункта ЛЕБЕДИНСКОЕ, по направлению УЖИВКА – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; АВДЕЕВКА, по направлению СПАРТАК – минометы калибра 120 мм и 82 мм; вблизи населенного пункта НОВОТРОИЦКОЕ, по направлению ДОКУЧАЕВСК – из стрелкового оружия; КРАСНОГОРОВКИ, с направления СТАРОМИХАЙЛІВКА – крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник осуществил четыре обстрелы позиций Об'объединенных сил: четыре раза район населенного пункта СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, по направлению НИКОЛАЕВКА и КРАСНЫЙ ЯР – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в Результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются. 14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты нарушений режима тишины зафиксировано в районе населенных пунктов МАР'ЇНКА, ПАВЛОПОЛЬ, КРАСНОГОРОВКА, ГНУТОВЕ, ЛЕБЕДИНСКОЕ, ВОДЯНОЕ, ПИЩИВИК, ТАРАМЧУК, ШИРОКИНЕ, ЮЖНОЕ, ПОПАСНАЯ, ЗОЛОТОЕ-4, НОВГОРОДСКОЕ, СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ. 14 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины со склада В'объединенных сил раскрыли 3 факта пов'связанных с незаконным обращением с оружием и боеприпасами, 15 краж, 7 фактов хранения наркотиков. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержано и передано в правоохранительные органы 2 лица. Выявлено 42 административных правонарушения. Вчера через контрольные пункты в'езду-выезда на контролируемую Об'єднаними силами территорию в'ехали почти 24000 человек и 2700 транспортных средств. Около 25000 человек и 2700 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 83-ом лицам было отказано в пропуске через линию разграничения. Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме. Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Об'объединенных сил. Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Суббота, 15 июня 2019 г.

Напомним, 14 мая российские наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Боевики били из артиллерии и минометов.