Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає

Від початку доби, 15 червня 2019, російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, російські найманці обстрілювали позиції українських військових з застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Зокрема обстріли велися з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Так, бойовики з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 та 120 мм та стрілецької зброї обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Лебединське, Авдіївка, Новотроїцьке, Красногорівка та Станиця Луганська.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили у відомстві.

Вечірній брифінг прес-центру Об’єднаних сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation#daily_statement Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ, з напрямку УЖІВКА – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; АВДІЇВКА, з напрямку СПАРТАК – міномети калібру 120 мм та 82 мм; поблизу населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ, з напрямку ДОКУЧАЄВСЬК – зі стрілецької зброї; КРАСНОГОРІВКА, з напрямку СТАРОМИХАЙЛІВКА – великокаліберний кулемет та стрілецька зброя. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: чотири рази район населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, з напрямку МИКОЛАЇВКА та КРАСНИЙ ЯР – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. 14 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів МАР'ЇНКА, ПАВЛОПІЛЬ, КРАСНОГОРІВКА, ГНУТОВЕ, ЛЕБЕДИНСЬКЕ, ВОДЯНЕ, ПИЩИВИК, ТАРАМЧУК, ШИРОКИНЕ, ПІВДЕННЕ, ПОПАСНА, ЗОЛОТЕ-4, НОВГОРОДСЬКЕ, СТАНИЦЯ-ЛУГАНСЬКА. 14 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 3 факти пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами, 15 крадіжок, 7 фактів зберігання наркотиків. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 2 особи. Виявлено 42 адміністративних правопорушення. Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало майже 24000 осіб та 2700 транспортних засобів. Близько 25000 осіб та 2700 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 83-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 15 червня 2019 р.

Нагадаємо, 14 травня російські найманці 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Бойовики били з артилерії та мінометів.