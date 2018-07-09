Боевики 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, - ООС

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение понедельника, 9 июля, боевики нарушили режим прекращения огня восемь раз. Об этом говорится в сводке ООС по состоянию 18:00.

Отмечается, что российские оккупационные войска открывали огонь на Светлодарском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики обстреливали позиции ООС в районах населенных пунктов Светлодарск, Авдеевка, Невельське, Новотроицкое, Лебединское и Водяное.

"Потерь личного состава Объединенных сил нет. Украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и придерживаются режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, в течение минувших суток было зафиксировано 2 случая пролета вражеских беспилотников в зоне проведения операции Объединенных сил.