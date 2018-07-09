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Бойовики 8 разів порушили режим тиші на Донбасі, - ООС

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 18:21
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом понеділка, 9 липня, бойовики порушили режим припинення вогню вісім разів. Про це йдеться у зведенні ООС станом 18:00.

Зазначається, що російські окупаційні війська відкривали вогонь на Світлодарському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойовики обстрілювали позиції ООС у районах населених пунктів Світлодарськ, Авдіївка, Невельське, Новотроїцьке, Лебединське та Водяне.

"Втрат особового складу Об’єднаних сил немає. Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Нагадаємо, протягом минулої доби було зафіксовано 2 випадки прольоту ворожих безпілотників в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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