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Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Новости » Происшествия     25.03.2020 - 15:21
Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Среди военнослужащих Объединенных сил погибших нет

Оккупационные войска от начала суток 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сообщает прес-служба Минобороны.

Как сообщается, первый обстрел наших позиций возле Авдеевки произошел ночью, из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Утром вблизи Крымского оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра по пунктам подразделений Объединенных сил. Еще 3 мины такого же калибра разорвались на наших позициях возле Орехового.

Также противник открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов по нашим позициям в районе Водяного и Красногоровки.

Как отмечается, Объединенные силы предприняли необходимые меры для подавления активности противника. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, Европейский Союз требует от России и боевиков открыть доступ через линию разграничения на Донбассе для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций.

Также 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

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