Боевики 5 раз нарушили перемирие на Донбассе

С начала пятницу, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, первый обстрел был зафиксирован около часа ночи вблизи Павлополя. Тогда боевики применили стрелковое оружие. Однако утром противник начал применять запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, а также артиллерийских систем калибра 122 мм российские наемники обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Лебединское и Гранитное. Также дважды под минометный обстрел попадали позиции Объединенных сил в районе Водяного.

"По имеющейся информации, сегодня боевых потерь среди наших мужественных защитников результате вражеских прицельных обстрелов нет", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 6 сентября 2019

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе утром 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил из минометов и артиллерийских систем, что является нарушением минских договоренностей. В результате обстрелов никто не пострадал.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки 5 сентября противник 21 раз нарушил режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил был ранен.