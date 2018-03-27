Боевики 47 раз нарушили режим тишины, - штаб АТО

В результате обстрелов позиций ВСУ ни один украинский военный не пострадал

За прошедшие сутки, 26 марта, российско-оккупационные войска совершили 47 обстрелов позиций сил АТО. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате обстрелов позиций ВСУ украинские воины не пострадали.

"На Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики неоднократно обстреливали защитников Авдеевки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим опорным пунктам в Водяном", - информирует штаб.

Сообщается, что агрессор применял гранотометы - в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песков и в Верхнеторецком, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

"На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. С БМП и пулеметов противник обстрелял наши укрепления под Новгородским, а со стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской", - добавили в пресс-центре.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 26 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 26 березень 2018 р.

Напомним, Нацгвардия стала полноправным членом Международной Ассоциации сил жандармерии и полиции.