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Бойовики 47 разів порушили режим тиші, - штаб АТО

НовиниНадзвичайні події    27.03.2018 - 07:00
Фото: АТО на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: АТО на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу позицій ВСУ ні один український військовий не постраждав

За минулу добу, 26 березня, російсько-окупаційні війська здійснили 47 обстрілів позицій сил АТО. Про це інформує прес-центр штабу АТО в Facebook.

В результаті обстрілу позицій ВСУ українські воїни не постраждали.

"На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів і гранатометів різних типів бойовики неодноразово обстрілювали захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти вели вогонь по нашим опорним пунктам у Водяному", - інформує штаб.

Повідомляється, що агресор застосовував гранотомети - в районі Шахти Бутівка і Кам'янки, великокаліберні кулемети по захисникам Павлополя, Пісків і в Верхнеторецком, а стрілецька зброя - поблизу Мар'їнки, Авдіївки, Широкіно, Талаковки і Гнутового.

"На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили захисники Луганського та Троїцького. З БМП і кулеметів противник обстріляв наші укріплення під Новгородським, а зі стрілецької зброї - поблизу Станиці Луганської", - додали в прес-центрі.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 26 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 26 березень 2018 р.

Нагадаємо, Нацгвардія стала повноправним членом Міжнародної Асоціації сил жандармерії і поліції.

Ми вже отримуємо деяке обладнання та оснащення від західних партнерів, - Наєв На Донбасі бойовики 20 разів порушили режим тиші, - штаб
Теги публікації: Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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