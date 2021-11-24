Боевики 4 раза нарушили режим "тишины", ранен украинский военный
За прошедшие сутки, 23 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ранение получил один военнослужащий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).
Один из обстрелов осуществлялся с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Зайцево оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Верхнеторецкого российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Широкино противник применял минометы калибра 120 мм.
В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 24 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.