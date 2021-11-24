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Бойовики 4 рази порушили режим "тиші", поранений український військовий

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Донбас, Середа 24 листопада 2021 07:41
Бойовики 4 рази порушили режим "тиші", поранений український військовий Фото: Бойовики 4 рази порушили режим "тиші", поранений український військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Упродовж минулої доби, 23 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримав один військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил (ООС).

Один із обстрілів здійснювався із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік Шумів ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Широкиного противник застосовував міномети калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 24 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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