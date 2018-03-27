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Боевики 39 раз прицельно открывали огонь в сторону сил АТО, - Гуцуляк

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 13:36
Фото: солдат ВСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: солдат ВСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)

Украинские военнослужащие 10 раз открывали огонь в ответ

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за прошедшие сутки, 26 марта, боевики 47 раз открывали огонь в сторону сил АТО, 39 раз - прицельно. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

В частности, на Луганском направлении незаконные вооруженные формирования (НВФ) 7 раз нарушили режим тишины. Они трижды открывали прицельный огонь в районе Луганского, дважды - в районе Троицкого.

Кроме этого, НВФ открывали огонь неподалеку Новгородского и Станицы Луганской.

"Наибольшую активность противник проявлял в вечернее и ночное время, применяя гранатометы и стрелковое оружие различных типов и калибров, а также БМП", - отметил Гуцуляк.

На Донецком направлении боевики 40 раз нарушали установленное перемирие - открывали огонь в районе Павлополя, Авдеевки, Водяного, Широкино, Верхньоторецкого, Гнутово, Каменки, Марьинки, Песков, Талаковки и Шахты Бутовка.

"Враг применял весь спектр стрелкового оружия и гранатометы. В районе Авдеевки оккупанты дважды открывали огонь из 82-мм минометов калибра 82 мм, выпустив при этом 5 мин", - отметил Гуцуляк.

Ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Напомним, 23 марта наблюдатели Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) зафиксировали обстрел боевиками Авдеевки.

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Теги публикации: обстрел, обстрел Авдеевки, режим прекращения огня, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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