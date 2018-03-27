Бойовики 39 разів прицільно відкривали вогонь у бік сил АТО, - Гуцуляк

Українські військовослужбовці 10 разів відкривали вогонь у відповідь

Минулої доби, 26 березня, у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) бойовики 47 разів відкривали вогонь у бік сил АТО, 39 разів - прицільно. Про це повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Зокрема, на Луганському напрямку незаконні збройні формування (НЗФ) 7 разів порушили режим тиші. Вони тричі відкривали прицільний вогонь у районі Луганського, двічі - у районі Троїцького.

Окрім цього, НЗФ відкривали вогонь неподалік Новгородського та Станиці Луганської.

"Найбільшу активність противник виявляв у вечірній та нічний час, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю різних типів і калібрів, а також БМП", - зазначив Гуцуляк.

На Донецькому напрямку бойовики 40 разів порушували встановлене перемир’я - відкривали вогонь у районі Павлополя, Авдіївки, Водяного, Широкино, Верхньоторецького, Гнутового, Кам’янки, Мар’їнки, Пісків, Талаківки та Шахти Бутівка.

"Ворог застосовував увесь спектр стрілецької зброї та гранатомети. У районі Авдіївки окупанти двічі відкривали вогонь з 82-мм мінометів калібру 82 мм, випустивши при цьому 5 мін", - зазначив Гуцуляк.

Жоден український військовий не загинув і не був поранений.

Нагадаємо, 23 березня спостерігачі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) зафіксували обстріл бойовиками Авдіївки.