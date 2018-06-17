Бойовики 27 разів порушували режим припинення вогню, - ООС

Втрат серед українських військових немає

Упродовж минулої доби, 16 червня, бойові дії тривали на окремих напрямках. Російско-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 27 разів, з них 5 разів застосовували важке озброєння, йдеться у повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, на Луганщині відмічається часткове загострення обстановки в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, а також поблизу Троїцького, що на Дебальцевському напрямку.

"На Горлівському та Донецькому напрямках тривали короткочасні вогневі контакти з противником, із використанням стрілецької зброї, в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Авдіївка та Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що складною ситуація залишається на Маріупольському напрямку, де не припиняються бої в районах населених пунктів Талаківка, Водяне, Лебединське та Широкине. Під прикриттям вогню з мінометів та гранатометів противник намагався оволодіти нашими передовими позиціями.

"Під час бойових дій минулої доби два наших воїна отримали поранення, їхньому життю нічого не загрожує. Поранених невідкладно евакуйовано до шпиталю. Поточної доби, 17 червня, втрат немає", - додали в прес-центрі.

Нагадаємо, у суботу, 16 червня 2018 року, поблизу Золотого бойовики намагалися покращити своє тактичне положення на Луганському напрямку.