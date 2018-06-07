Боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня, - ООС

за прошедшие сутки, 6 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. #ООС #операція_ОС #брифинг Отмечается активизация российско-оккупационных войск в районах населенных пунктов Крымское и Новозванівка, что на Луганском направлении. Боевые действия также продолжались в районах населенных пунктов Опытное, Марьинка на Донецком направлении и Водяное, Широкино – на Мариупольском направлении. Враг применял преимущественно стрелковое оружие. На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска 25 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ. Сегодня, в течение ночи 7 июня, противник 5 раз открывал огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошківське. По данным разведки, в ходе боевых действий 5 оккупантов уничтожено и 3 ранены. Об обстоятельствах гибели и ранения военнослужащих сообщит командир мотопехотного батальона подполковник Валерий Кирик. Подполковник Кирик Валерий Витальевич: - Подразделения батальона выполняют боевые задачи в определенном районе на Донецком направлении. Вчера, 6 июня, около 19 часов противник пытался окружить один из взводних опорных пунктов и зайти ему в тыл. Военнослужащие наблюдательного поста от опорного пункта, выполняет задания на передовой позиции, вовремя обнаружил противника и вступил в бой. Оценив обстановку, мною было принято решение применить резерв батальона. В результате решительных и смелых действий наступление противника было отбито. В ходе боя двух военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной. Командованием Об'объединенных сил и воинской части принимаются меры по установлению места пребывания военнослужащих. Представитель пресс-центра ОС: - Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. На Донетчине представители Национальной полиции из состава Объединенных сил задержали женщину, которая находилась в рядах незаконных вооруженных формирований. После освобождения города от оккупации пособница боевиков скрывала свое криминальное прошлое. По факту открыто уголовное производство, которое предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. Отметим, что если бы задержанная добровольно обратился в полицию с повинной, то после определенной процедуры проверки на причастность к тяжелых преступлений, получила бы шанс на дальнейшую жизнь без привлечения к уголовной ответственности в соответствии. Военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Об'объединенных сил 6 июня на блокпосту, на въезде в город Мариуполь, во время проверки документов пассажиров рейсового автобуса задержали гражданина по подозрению в связях с незаконными вооруженными формированиями российско-оккупационных войск. Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции Украины. Во время летних каникул школьников полицейские Северодонецкого отдела полиции вместе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят ряд информационных мероприятий по противоминной безопасности. В частности, в Центре детского и юношеского творчества в рамках Всеукраинской акции «Предотвратить, спасти, помочь» такие занятия состоялись с участниками пришкольных лагерей и детских кружков. Контрольные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало свыше 18 тысяч человек и около 5 тысяч транспортных средств. Двадцати пяти лицам отказано в пропуске через линию разграничения. За вчерашний день Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины со склада В'объединенных сил изъято незаконных товаров на общую сумму 320 тысяч гривен. Вчера военнослужащими Объединенных сил, сопровождены специалистов водоканала на контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» с целью проведения системы водоснабжения; доставлена гуманитарная помощь для малоимущих семей в населенные пункты Авдеевка и Дружковка. Гуманитарный груз из Латвии прибыл в Станице Луганской. Пакеты разгрузили военнослужащие Вооруженных Сил Украины и воины Национальной гвардии в гуманитарном штабе, что на Луганщине. После выгрузки они вместе с местными волонтерами посетили многодетные семьи. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра Об'объединенных сил подполковник Виктор Шубец.