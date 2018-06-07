Бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню, - ООС

Упродовж минулої доби, 6 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг Відзначається активізація російсько-окупаційних військ в районах населених пунктів Кримське та Новозванівка, що на Луганському напрямку. Бойові дії також тривали в районах населених пунктів Опитне, Мар’їнка на Донецькому напрямку та Водяне, Широкіне – на Маріупольському напрямку. Ворог застосовував переважно стрілецьку зброю. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 25 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази відкривали вогонь з важкого озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь. Сьогодні, упродовж ночі 7 червня, противник 5 разів відкривав вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське. За даними розвідки, в ході бойових дій 5 окупантів знищено та 3 поранено. Про обставини загибелі та поранення військовослужбовців повідомить командир мотопіхотного батальйону підполковник Валерій Кирик. Підполковник Кірик Валерій Віталійович: - Підрозділи батальйону виконують бойові завдання у визначеному районі на Донецькому напрямку. Вчора, 6 червня, близько 19-ї години противник намагався оточити один з взводних опорних пунктів та зайти йому в тил. Військовослужбовці спостережного посту від опорного пункту, що виконує завдання на передовій позиції, вчасно виявив противника та вступив в бій. Оцінивши обстановку, мною було прийнято рішення застосувати резерв батальйону. Внаслідок рішучих та сміливих дій наступ противника було відбито. У ході бою двох військовослужбовців передової позиції було поранено та евакуйовано. Доля ще двох військовослужбовців цього передового підрозділу залишається невідомою. Командуванням Об'єднаних сил та військової частини вживаються заходи щодо встановлення місця перебування військовослужбовців. Представник прес-центру ОС: - Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. На Донеччині представники Національної поліції зі складу Об’єднаних сил затримали жінку, що яка перебувала в лавах незаконних збройних формувань. Після звільнення міста від окупації пособниця бойовиків приховувала своє кримінальне минуле. За фактом відкрито кримінальне провадження, яке передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Зазначимо, що якби затримана добровільно звернулася до поліції з повинною, то після певної процедури перевірки на причетність до важких злочинів, отримала б шанс на подальше життя без притягнення до кримінальної відповідальності відповідно. Військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил 6 червня на блокпосту, що на в’їзді до міста Маріуполь, під час перевірки документів пасажирів рейсового автобуса затримали громадянина за підозрою у зв’язках з незаконними збройними формуваннями російсько-окупаційних військ. Затриманого передано працівникам Національної поліції України. Під час літніх канікул школярів поліцейські Сєвєродонецького відділу поліції разом зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять низку інформаційних заходів з протимінної безпеки. Зокрема, у Центрі дитячої та юнацької творчості в рамках Всеукраїнської акції «Запобігти, врятувати, допомогти» такі заняття відбулися з учасниками пришкільних таборів та дитячих гуртків. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 18 тисяч осіб та близько 5 тисяч транспортних засобів. Двадцятьом п’ятьом особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. За вчорашній день Співробітниками Державної прикордонної служби України спільно представниками Державної фіскальної служби України зі складу Об'єднаних сил вилучено незаконних товарів на загальну суму 320 тисяч гривень. Вчора військовослужбовцями Об’єднаних сил, супроводжено фахівців водоканалу на контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» з метою проведення системи водопостачання; доставлено гуманітарну допомогу для малозабезпечених сімей у населені пункти Авдіївка та Дружківка. Гуманітарний вантаж з Латвії прибув до Станиці Луганської. Пакунки розвантажили військовослужбовці Збройних Сил України та воїни Національної гвардії у гуманітарному штабі, що на Луганщині. Після вивантаження вони разом з місцевими волонтерами відвідали багатодітні родини. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.