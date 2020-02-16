Боевики на Донбассе 20 минут из минометов обстреливали Крымское

По состоянию на 12 часов воскресенья, 16 февраля, формирования России уже 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, сегодня оккупанты из минометов 120-го калибра на протяжении 20 минут обстреливали позиции ООС в районе населенного пункта Крымское. Еще один минометный обстрел, который сопровождался огнем из пулеметов, был зафиксирован вблизи Лебединского.

Также оккупационные силы из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия открывали огонь по украинским укреплениям в районе Новолуганского.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный из состава Объединенных сил не пострадал. Украинские подразделения адекватно подавляли вражескую активность из легкого пехотного вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу боевики выпустили более 30 мин различного калибра по позициям украинских военных в районе Орехового. Также под вражеские обстрелы попали подразделения ООС вблизи Павлополя, Широкино, Травневого, Новолуганского, Марьинки и Красногоровки.