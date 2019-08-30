Боевики 17 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

За прошедшие сутки, 29 августа, российско-оккупационные войска на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новогнатовка, Гнутово, Лебединское, Талаковка, Павлополь, Южное, Зайцево, Луганское и Новолуганское. Потерь среди украинских военных нет. С начала текущих суток боевики осуществили один обстрел вблизи Водяного.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушали режим прекращения огня. При этом боевики применили беспилотник для сброса гранаты.

Также сообщалось, что 28 августа из-за обстрелов со стороны оккупированных территорий временно прекращал работу КПВВ "Майорское".