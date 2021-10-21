Боевики 14 раз срывали "тишину" на Донбассе, есть раненый

За прошедшие сутки, 20 октября российско-оккупационные войска 14 раз нарушали режим прекращения огня, используя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Один украинский военный в результате обстрела получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, в направлении Золотого-4 наемники трижды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Также вражеские вооруженные формирования три раза обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле Новолуганского.

Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

А в сторону Причепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия.

Вместе с тем возле Новотошковского оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Новоселовка Вторая и Верхньоторецкое враг применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-25.

Кроме того, на Донбассе зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, предположительно - Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

Так, в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, он находится в лечебном учреждении, его состояние удовлетворительное.

В штабе сообщают, что по состоянию на 07:00, 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В районе Луганского враг вел огонь из стрелкового оружия.