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Боевики 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе: ранен военный

Автор: Артур Родивилов

В воскресенье 14 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в районе Южного, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Раненый госпитализирован, его состояние здоровья удовлетворительное.

Неподалеку Екатериновки, российские наемники открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник вел обстрел позиций ООС из крупнокалиберных пулеметов, а у Троицкого - еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от Лебединского. Вблизи Опытного и Авдеевки противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песок - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе Гнутово зафиксирован огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Украинские защитники на действия противника открывали огонь", - подчеркнули в штабе.

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было.

Напомним, 13 марта на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, вчерашнее утро также началось с нарушений режима тишины. При этом боевики пытаются обострить ситуацию под Донецком.

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