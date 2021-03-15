Боевики 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе: ранен военный

В воскресенье 14 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в районе Южного, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Раненый госпитализирован, его состояние здоровья удовлетворительное.
Неподалеку Екатериновки, российские наемники открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Луганского противник вел обстрел позиций ООС из крупнокалиберных пулеметов, а у Троицкого - еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от Лебединского. Вблизи Опытного и Авдеевки противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песок - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе Гнутово зафиксирован огонь из автоматических станковых гранатометов.
"Украинские защитники на действия противника открывали огонь", - подчеркнули в штабе.
С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было.
Напомним, 13 марта на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, вчерашнее утро также началось с нарушений режима тишины. При этом боевики пытаются обострить ситуацию под Донецком.