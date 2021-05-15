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Боевики 11 раз нарушили "тишину": били из артиллерийских установок и минометов

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня 14 мая. По позициям украинских военных били из артиллерийских установок, минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Вблизи населенного пункта Гнутовое враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинки - противотанковые пушки.

Неподалеку Водяного и Новгородского противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино - еще и из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе Светлодарска боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. А возле Екатериновки российские оккупанты обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе населенного пункта Новотошковское оккупанты дважды открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет", - говорится в сообщении ООС.

Там также сообщают, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, на сегодняшнее утро зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В районе Гладосово и Марьинки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Напомним, на Донбассе погиб украинский военный. Он получил тяжелое пулевое ранение.

Ранее сообщалось, что боевики обстреливали Донбасс из танков. Погиб украинский воин.

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