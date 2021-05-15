RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики 11 разів порушили "тишу": били з артилерійських установок і мінометів

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню 14 травня. По позиціях українських військових били з артилерійських установок, мінометів і великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

Поблизу населеного пункту Гнутове ворог використовував артилерійські установки 120-го калібру, а біля Мар'їнки - протитанкові гармати.

Неподалік Водяного та Новгородського противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Широкине - ще й з мінометів 82-го калібру.

Крім того, в районі Світлодарська бойовики здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів. А біля Катеринівки російські окупанти обстрілювали позиції ООС з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також в районі населеного пункту Новотошківське окупанти двічі відкривали вогонь у бік наших позицій з великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Недалеко від Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає", - йдеться в повідомленні ООС.

Там також повідомляють, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на сьогоднішній ранок зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. У районі Гладосового та Мар'їнки ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, на Донбасі загинув український військовий. Він отримав важке кульове поранення.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстрілювали Донбас з танків. Загинув український воїн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбас