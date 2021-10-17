Боевики 11 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины. Без потерь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
4 нарушения "тишины" были с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
В частности в направлении Луганского наемники дважды стреляли из гранатометов различных систем, в сторону Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Позиции украинских воинов у Красногоровки враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Крымского оккупанты применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.
В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм, в районе Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов.
Как сообщается, украинские защитники открывали огонь в ответ. С начала суток, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.