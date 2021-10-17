RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат

Автор: Артур Родивилов

За минулу добу російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим тиші. Без втрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

4 порушення "тиші" були із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема в напрямку Луганського найманці двічі стріляли з гранатометів різних систем, у бік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Кримського окупанти застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

У напрямку Мар'їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм, в районі Світлодарська - зі станкових протитанкових гранатометів.

Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь. З початку доби, 17 Жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС