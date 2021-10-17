Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат

За минулу добу російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим тиші. Без втрат.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
4 порушення "тиші" були із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема в напрямку Луганського найманці двічі стріляли з гранатометів різних систем, у бік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем.
Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Кримського окупанти застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.
У напрямку Мар'їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм, в районі Світлодарська - зі станкових протитанкових гранатометів.
Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь. З початку доби, 17 Жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.