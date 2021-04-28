Боевики 11 раз нарушали "тишину" на Донбассе: ранен один военный

Так, боевики открывали огонь по позициям ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра возле Водяного, а вблизи Опытного - из противотанкового ракетного комплекса. Недалеко от Майорского враг применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также противник вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов вблизи Талаковки, Луганского, Каменки и Павлополя. Возле Широкино боевики стреляли из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток нарушений "тишины" не зафиксировано.