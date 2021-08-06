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Боевики 10 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранили мирного жителя, - штаб ООС

Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 5 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди ВСУ нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Возле Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Враг стрелял вблизи и по окрестностям Галициновки - из артиллерийских систем 122-го калибра. В результате обстрела были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

В направлении Пивденного оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного российские наемники применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку Золотого-4 противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

У Новотошковского вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Красногоровки противник открывал огонь по украинским военным из противотанковых пушек.

Кроме того, на ЛУганской области пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 6 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в результате вражеских обстрелов Красногоровки был тяжело ранен местный житель. Повреждена жилая многоэтажка и гражданский автомобиль.

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