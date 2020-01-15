Боевика, охранявшему место сбитого МН-17, отправили под стражу

В Донецкой области по ходатайству Артемовской прокуратуры избрали меру пресечения боевику "ДНР", который охранял место катастрофы сбитого малазийского самолета рейса МН-17. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

Сообщается, что суд отправил 26-летнего жителя Торецка под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 105 тысяч гривен.

Как отметили в прокуратуре, боевик в августе 2014 года вступил в ряды террористической организации "ДНР". Во время службы он осуществлял охрану блокпоста в селе Грабово Шахтерского района Донецкой области, а также был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН-17 компании Malaysia Airlines, в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

"Злоумышленник находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 рублей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 9 января пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место и остатки сбитого русскими рейса МН-17 Малазийских авиалиний.

Также РБК-Украина писало, что судебное заседание по делу крушения Boeing Малазийских авиалиний рейса MH-17 над Донбассом начнется в Гааге 9 марта 2020 года.