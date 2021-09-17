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Боевика группировки "Восток" заочно приговорили к 10 годам заключения

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Донбасс, Пятница 17 сентября 2021 10:33
Боевика группировки "Восток" заочно приговорили к 10 годам заключения Фото: боевика группировки "Восток" заочно приговорили к 10 годам заключения (фото ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил боевика группировки "Восток" к 10 годам лишения свободы. Он способствовал преступной деятельности террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, уроженец города Константиновка Донецкой области по прозвищу "Север" весной 2014 года присоединился к группировке боевиков.

После чего он был причислен к танковому батальону, где позже стал начальником штаба так называемого подразделения "Восток", а впоследствии - первым заместителем командира по организации и ведению боевых действий.

Так, террорист лично руководил танковой ротой во время боев в разных "горячих точках", а именно: в так называемом "Дебальцевском котле", возле Донецкого аэропорта, Иловайска, Авдеевки, Саур-Могилы, во время которых погибли украинские военные и правоохранители.

После чего боевик был отмечен наградами так называемой "ДНР".

Вследствие чего суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации)УК и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Он объявлен в розыск.

Боевика группировки &quot;Восток&quot; заочно приговорили к 10 годам заключения

Фото: боевика группировки "Восток" заочно приговорили к 10 годам заключения (фото ssu.gov.ua)

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