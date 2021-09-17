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Бойовика угруповання "Схід" заочно засудили до 10 років ув'язнення

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Донбас, П'ятниця 17 вересня 2021 10:33
Бойовика угруповання "Схід" заочно засудили до 10 років ув'язнення Фото: бойовика угруповання "Схід" заочно засудили до 10 років ув'язнення (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив бойовика угруповання "Схід" до 10 років позбавлення волі. Він сприяв злочинній діяльності терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, уродженець міста Костянтинівка Донецької області на призвісько "Сєвєр" навесні 2014 року приєднався до угруповання бойовиків.

Після чого він був зарахований до танкового батальйону, де пізніше став начальником штабу цього так званого підрозділу "Схід", а згодом - першим заступником командира з організації та ведення бойових дій.

Так, терорист особисто керував танковою ротою під час боїв у різних "гарячих точках", а саме: у так званому "Дебальцівському котлі", біля донецького аеропорту, Іловайська, Авдіївки, Савур-Могили, під час яких загинули українські військові та правоохоронці.

Після чого бойовик був відзначений нагородами так званої "ДНР".

Тож суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації)ККУ і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області. Його оголошено в розшук.

Бойовика угруповання &quot;Схід&quot; заочно засудили до 10 років ув'язнення

Фото: бойовика угруповання "Схід" заочно засудили до 10 років ув'язнення (ssu.gov.ua)

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