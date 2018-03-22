Боевика "ДНР" заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

У обвиняемого конфискуют все имущество, кроме жилья

Боевика "ДНР" Игоря Решетова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом говорится в тексте приговора Шевченковского районного суда Черновцов.

"Проанализировав приведенные доказательства, суд считает, что виновность обвиняемого в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия, его действия правильно квалифицированы по ст. 258-3 ч. 1 УК Украины как участие и содействие деятельности террористической организации, поскольку исследованными в судебном заседании показаниями свидетеля подтверждается участие лица в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте приговора.

Как сообщается, решением суда у мужчины конфискуют все имущество, кроме жилья.

Так, летом 2014 года Решетов принимал участие в боях между украинской армией и пророссийскими террористическими группировками, в составе бригады "Восток" под Саур Могилой в Донецкой области, во время которых погибло около 20-ти военных Вооруженных Сил Украины.

Указано, что срок отбывания наказания будет считаться с момента задержания. Осужденный имеет право обжаловать решение суда в течение 30 суток с момента вручения ему копии приговора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего боевика террористической организации "ДНР".