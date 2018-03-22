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Бойовика "ДНР" заочно засудили до 10 років тюрми

НовиниПолітика    22.03.2018 - 04:11
Фото: боевик (facebook.com/Игорь Иванов)
Фото: боевик (facebook.com/Игорь Иванов)

У чоловіка конфісковується усе майно, окрім житла

Бойовика "ДНР"  Ігора Решетова заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Про це йдеться у тексті вироку Шевченківського районного суду Чернівців.

"Проаналізувавши наведені докази, суд вважає, що винність обвинуваченого у вчиненні злочину знайшла своє повне підтвердження під час судового слідства, його дії правильно кваліфіковані за ст. 258-3 ч. 1 КК України як участь та сприяння діяльності терористичної організації, оскільки дослідженими в судовому засіданні показами свідка підтверджується участь особи в бойових діях проти Збройних Сил України", - йдеться в тексті вироку.

Як повідомляється, рішенням суду в чоловіка конфісковується усе майно, окрім житла.

Так, влітку 2014 року Решетов брав участь у боях між українською армією та проросійськими терористичними угрупуванням, в складі бригади "Восток" під Савур Могилою в Донецькій області, під час яких загинуло близько 20-ти військових Збройних Сил України.  

Зазначено, що строк відбування покарання буде рахуватися з моменту затримання. Засуджений має право оскаржити рішення суду протягом 30 діб з моменту вручення йому копії вироку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали колишнього бойовика терористичної організації "ДНР".

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Теги: Донецьк, ДНР, Новини АТО
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