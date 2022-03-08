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Есть боевая задача. Жителей Николаева попросили дымом усложнять видимость оккупантам

Автор: Наталья Юрченко

Глава Николаевской области Виталий Ким призвал жителей Николаева жечь шины. Это может ограничить видимость для врага и помочь ВСУ в борьбе против российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение председателя Николаевской ОГА.

"Есть боевая задача... Чтобы ограничить видимость вражеской техники в городе, мне нужны покрышки на каждом перекрестке. Если техника прорвется в город на каком-то из направлений, будет задача выйти и поджечь эти покрышки, чтобы был дым, чтобы ограничить видимость. Почему? Потому что у нас много оружия короткой, как РПГ, гранаты, бутылки, они работают на короткую дистанцию, а танки на дальнюю, им нужна видимость... Мы их остановим дымом и будем расстреливать", - заявил Виталий Ким.

Напомним, вчера Николаев в течение дня атаковали вражеские силы. Однако украинские военные и территориальная оборона смогли отбить город.

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