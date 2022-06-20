После боев под Изюмом в лес сбежали 200 оккупантов: что известно

Двести оккупантов дезертировали возле села Гороховатка Харьковской области, сбежав в лес. Сейчас их разыскивают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.
Так, в Гороховатку зашло большое количество российских военных, участвовавших в боях под Изюмом. Оттуда они вернулись раненые, грязные, голодные и злые, с поврежденной техникой.
"Расселились по селу. Есть информация, что около 200 рашистов после захода в село скрылись и прячутся в лесу. Их командиры организуют поиски дезертиров", - рассказали в поселковом совете.
В то же время с купянского направления через Боровую, Пески-Радьковские и дальше в сторону Донецкой области идут "свежие" колонны рашистов.
"Такое же движение "новобранцев" происходит из Луганской области через Чернещину, Дружелюбовку на Лиман. Часть войск остается в лесах близ села Пески-Радьковские", - добавляют в поселковом совете.
Напомним, ранее украинские военные нанесли удар по складам боеприпасов РФ. Оккупанты расположили их в Изюме Харьковской области и Давыдовом Броде Херсонской области.
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