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После боев под Изюмом в лес сбежали 200 оккупантов: что известно

Фото: в Харьковской области сбежали в лес 200 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Двести оккупантов дезертировали возле села Гороховатка Харьковской области, сбежав в лес. Сейчас их разыскивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

Так, в Гороховатку зашло большое количество российских военных, участвовавших в боях под Изюмом. Оттуда они вернулись раненые, грязные, голодные и злые, с поврежденной техникой.

"Расселились по селу. Есть информация, что около 200 рашистов после захода в село скрылись и прячутся в лесу. Их командиры организуют поиски дезертиров", - рассказали в поселковом совете.

В то же время с купянского направления через Боровую, Пески-Радьковские и дальше в сторону Донецкой области идут "свежие" колонны рашистов.

"Такое же движение "новобранцев" происходит из Луганской области через Чернещину, Дружелюбовку на Лиман. Часть войск остается в лесах близ села Пески-Радьковские", - добавляют в поселковом совете.

Напомним, ранее украинские военные нанесли удар по складам боеприпасов РФ. Оккупанты расположили их в Изюме Харьковской области и Давыдовом Броде Херсонской области.

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Харьков