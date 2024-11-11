Боєць ЗСУ про пошкодження Курахівської дамби: будемо шукати інші шляхи до міста

"Не готовий підтвердити цю інформацію (щодо підриву Курахівської дамби - ред.). Але принаймні ми їздили в основному, скажімо, місяць тому рухалися в місто, дорога була саме цією дамбою. Значить, шукатимемо інші шляхи. Вони є поки що", - зазначив Волков.

Він додав, що ворог для досягнення своїх цілей не шкодує нічого і йому байдуже цивільне населення чи довкілля.

Як нагадав Волков, росіяни продовжують завдавати ударів по Кураховому, Покровську та Мирнограду, незважаючи на те, що там залишаються мирні жителі.

"Вони просто знищують, зовсім просто зачищають все живе і не живе, скажімо так. Тому ми це чудово розуміємо і вплинути на процес їхньої свідомості ніяк не можемо. Ми повинні діяти жорстко", - наголосив військовий.

Він додав, що потрібно вести дистанційну війну за допомогою дронів та безпілотників, а також максимально знищувати особовий склад ворога.