Голова Донецької ОВА підтвердив, що окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища
Російські окупанти пошкодили греблю Курахівського водосховища. Через це є загроза затоплення для мешканців населених пунктів як Донецької, так і Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.
"Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Цей удар потенційно несе загрозу мешканцям населених пунктів на річці Вовчій - як в Донецькій області, так і в Дніпропетровській", - підкреслив Філашкін.
Фото: дамба на карті (скриншот)
Він додав, що станом на 16:00 рівень води у річці у межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра. Підтоплення житла не зафіксовано.
За словами Філашкіна, в ОВА продовжують моніторити рівень води в річці та готові до будь-якого розвитку подій. У разі суттєвих змін він пообіцяв повідомляти додатково.
Чутки про дамбу у ЗМІ
Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ Донецької області писали, що 11 листопада внаслідок російського обстрілу було зруйновано Тернівську дамбу Курахівського водосховища.
Начальник Курахівської МВА Роман Падун у коментарі "Суспільне" розповів, що вода вже йде по селах, які знаходяться біля Тернівської дамби.
При цьому оглянути дамбу можливості немає через постійні російські обстріли.
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