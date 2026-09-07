Боєць ГУР "Дев'ятий" презентував пісню до Дня воєнної розвідки

Новий трек присвячений історії ГУР МО, бойовим виходам розвідників та родині, яка чекає кожного українського захисника вдома.

Оновлений настрій та історія створення

Основою для нової роботи стала пісня Павла Зіброва "Невидимі герої". Ідея створити спільну адаптацію виникла у розвідника "Дев’ятого" ще минулого року, однак фінальний реліз випадково збігся з професійним святом воєнних розвідників.

За словами спецпризначенця, йому хотілося додати композиції життя, драйву та характерного для розвідки хаосу.

"Для мене трек, який сьогодні хочеться слухати, має бути таким, під який можна гарненько з кимось побитися. Мені захотілося додати до цієї пісні життя, драйву. Щоб ті, про кого вона написана, увірвалися в цей трек і сказали своє слово. Ми, як справжні розвідники, додали галасу й хаосу", - зазначив "Дев’ятий".

Співпраця артиста та військового

Павло Зібров підкреслив, що участь людини із реальним бойовим досвідом додала пісні особливого нерва та відвертості. Композиція отримала сучасне звучання, зберігши при цьому свій початковий глибокий сенс.

"Є речі, які неможливо вигадати чи відчути до кінця, якщо ти сам цього не пережив. І коли людина, яка була на війні та знає її зсередини, привносить у музику власні емоції й свій досвід, це відчувається", - розповів співак.

Новий трек вже доступний для прослуховування на всіх стримінгових платформах, зокрема YouTube, Spotify та Apple Music.