Боеспособная армия и путь в НАТО. Главное с форума "Украина 30" по безопасности

Стратегический курс Украины к членству в ЕС и НАТО, создание боеспособной армия, противодействие киберпреступлений, восстановление мира на Донбассе и стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Об этом сегодня говорили во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны", который проходит в Киеве.

Среди вопросов также - какими есть и должны стать ВСУ, Нацгвардия, СБУ, Нацполиция, Госпогранслужба, а также информационная безопасность государства, Развитие оборонно-промышленного комплекса и шаги, которые необходимо осуществить для получения Украиной членства в НАТО.

"Одним из главных пунктов моей программы является безопасность человека и страны. Была разработана и в сентябре 2020 года утверждена Стратегия национальной безопасности и обороны Украины. Впервые в ее основу были положены самые высокие социальные ценности: человека, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. А высшим приоритетом государства определено восстановление мира, территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах границ, признанных на международном уровне", - заявил Владимир Зеленский, открывая форум.

Он также подчеркнул, что Украина не хочет войны, но для мира должна иметь сильную и боеспособную армию. Учитывая это сейчас завершается разработка Концепции национальной системы устойчивости, которая предполагает обеспечение базовых требований НАТО.

"Прежде всего мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал. Как и любая цивилизованная страна, Украина не хочет войны, но для мира, как бы парадоксально это не звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию. Ведь именно она является залогом стабильности, гарантией спокойствия и того, что ни у кого не возникнет мысль забрать что-то у нашего государства легко и без единого выстрела", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что стратегическим курсом Украины является приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

"Для этого предполагается достичь в максимально сжатые сроки достаточной взаимосовместимости Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны с соответствующими структурами государств Альянса и получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО", - добавил он.

Как отметила во время форума нардеп от "Слуги народа", председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук, парламент со своей стороны также помогает евроатлантическому пути Украины. Сейчас есть 5 базовых законопроектов, входящих в евроатлантический пакет.

Часть из них уже приняты в целом, часть - дорабатываются в комитетах. Речь идет о законе о разведке, об оборонных закупках, в первом чтении принят законопроект о СБУ, ждет на доработку законопроект о государственной тайне, о гражданском демократическом контроле.

"До конца 2021 года мы поставили цель принять все 5 базовых законов. Много лет мы идем в НАТО и было сделано немало, заслуга каждой власти есть, но именно нам выпала роль и ответственность перейти от идеализма до практического реализма. От слов к действиям и реальным шагам. Наша команда справляется", - заявила она.

Также во время форума обсудили важность противодействия киберугрозам. В частности, планируется создание учебного заведения для подготовки специалистов в сфере кибербезопасности.

Будут построены современные лаборатории, кибер- и биохимические центры.

Кроме того, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей. Ее цель - обеспечить максимально комфортные условия для инвесторов, которые помогут укрепить местные общины, создать рабочие места, наполнить локальные бюджеты.