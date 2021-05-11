Боєздатна армія та шлях до НАТО. Головне з форуму "Україна 30" з безпеки

Стратегічний курс України до членства в ЄС і НАТО, створення боєздатної армія, протидія кіберзлочинам, відновлення миру на Донбасі та стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

Про це сьогодні говорили під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни", який проходить у Києві.

Серед питань також - якими є й мають стати ЗСУ, Нацгвардія, СБУ, Нацполіція, Держприкордонслужба, а також інформаційна безпека держави, розвиток оборонно-промислового комплексу та кроки, які необхідно здійснити для отримання Україною членства в НАТО.

"Одним з головних пунктів моєї програми є безпека людини та країни. Було розроблено й у вересні 2020 року затверджено Стратегію національної безпеки та оборони України. Вперше в її основу було покладено найвищі соціальні цінності: людину, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпеку. А найвищим пріоритетом держави визначено відновлення миру, територіальної цілісності та суверенітету України в межах кордонів, визнаних на міжнародному рівні", - заявив Володимир Зеленський, відкриваючи Форум.

Він також наголосив, що Україна не хоче війни, але для миру повинна мати сильну й боєздатну армію. З огляду на це наразі завершується розробка Концепції національної системи стійкості, яка передбачає забезпечення базових вимог НАТО.

"Передусім ми продовжуємо стримувати російську агресію та нарощуємо свій бойовий потенціал. Як і будь-яка цивілізована країна, Україна не хоче війни, але для миру, як би парадоксально це не звучало, вона повинна мати сильну й боєздатну армію. Адже саме вона є запорукою стабільності, гарантією спокою й того, що ні в кого не виникне думка забрати щось у нашої держави легко й без жодного пострілу", - сказав глава держави.

Зеленський також наголосив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.

"Для цього передбачається досягти у максимально стислі строки достатньої взаємосумісності Збройних сил України та інших складових сектору безпеки й оборони з відповідними структурами держав Альянсу й отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО", - додав він.

Як зазначила під час форуму нардеп від "Слуги народу", голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук, парламент зі свого боку також допомагає євроатлантичному шляху України. Наразі є 5 базових законопроєктів, що входять в євроатлантичний пакет.

Частина з них вже ухвалені в цілому, частина - доопрацьовуються в комітетах. Йдеться про закон про розвідку, про оборонні закупівлі, у першому читанні ухвалено законопроект про СБУ, чекає на доопрацювання законопроект про державну таємницю, про цивільний демократичний контроль.

"До кінця 2021 року ми поставили мету прийняти всі 5 базових законів. Багато років ми прямуємо до НАТО і було зроблено чимало, заслуга кожної влади є, але саме нам випала роль і відповідальність перейти від ідеалізму до практичного реалізму. Від слів до дій і реальних кроків. Наша команда справляється", - наголосила вона.

Також під час форуму обговорили важливість протидії кіберзагрозам. Зокрема, планується створення навчального закладу для підготовки фахівців у сфері кібербезпеки.

Будуть побудовані сучасні лабораторії, кібер- і біохімічні центри.

Окрім того, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробило Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей. Її мета - забезпечити максимально комфортні умови для інвесторів, які допоможуть зміцнити місцеві громади, створити робочі місця, наповнити локальні бюджети.