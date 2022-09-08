Боеприпасы для HIMARS и ракеты HARM: что вошло в новый пакет помощи от США

Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы в рамках нового пакета помощи на 675 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

Кроме того, Госдеп уведомил Конгресс о намерении выделить 2 млрд долларов на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование - 1 млрд долларов для укрепления безопасности Украины и 1 млрд долларов для 18 соседей страны из региона.

В новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

Напомним, недавно Украина получила от США сверхточные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением.

Кроме того, сегодня президент Владимир Путин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Киев.

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