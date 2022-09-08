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Боеприпасы для HIMARS и ракеты HARM: что вошло в новый пакет помощи от США

Фото: Украина получит от США боеприпасы для HIMARS и ракеты HARM (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы в рамках нового пакета помощи на 675 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

В новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • дополнительные высокоскоростные противорадарные ракеты (HARM);
  • 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
  • 1,5 миллиона патронов к стрелковому оружию;
  • более 5000 противотанковых систем;
  • 1000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);
  • дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
  • 50 БМП;
  • приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Кроме того, Госдеп уведомил Конгресс о намерении выделить 2 млрд долларов на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование - 1 млрд долларов для укрепления безопасности Украины и 1 млрд долларов для 18 соседей страны из региона.

Напомним, недавно Украина получила от США сверхточные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением.

Кроме того, сегодня президент Владимир Путин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Киев.

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