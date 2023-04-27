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Боєприпаси та зброя для України: Кулеба закликав Борреля прискорити постачання

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Четвер 27 квітня 2023 21:39
Боєприпаси та зброя для України: Кулеба закликав Борреля прискорити постачання Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. Зокрема, сторони обговорили постачання зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС України у Twitter.

"Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем обговорили останні контакти України та ЄС з Китаєм, а також шляхи поглиблення зв'язків з країнами Латинської Америки. Я також попросив Борреля закликати країни-члени ЄС прискорити постачання зброї та боєприпасів в Україну", - зазначив міністр.

При цьому Боррель після переговорів з Кулебою, коментуючи розмову президента України Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна, наголосив, що будь-яка значуща ініціатива для миру має бути спрямована на досягнення справедливого миру - на основі українських умов.

Нагадаємо, раніше Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу реалізувати рішення щодо закупівлі боєприпасів для України. Він зазначив, що таке зволікання вимірюється людським життям.

Після цього міністр закликав Бореля посприяти завершенню обговорень у ЄС щодо другого траншу в 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

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