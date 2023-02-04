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Боеприпасы и шевроны РФ. В Николаевской области обнаружили место дислокации оккупантов (фото)

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Евгеньевка, Суббота 04 февраля 2023 21:45
Боеприпасы и шевроны РФ. В Николаевской области обнаружили место дислокации оккупантов (фото) Фото: В Николаевской области обнаружили место дислокации оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели осмотр места дислокации российских захватчиков в селе Евгенивка (Николаевская область) и изъяли брошенные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В здании местной школы и в покинутых местными жителями домовладениях оккупанты оставили ряд следов своего пребывания, в частности, боеприпасы, одежду, шевроны, жетоны, документы, надписи на стенах, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений", - говорится в сообщении. в сообщении.

В прокуратуре отметили, что это место дислокации военных РФ размещалось в селе Евгеновка Снигиревской объединенной территориальной общины. Уже были допрошены семь местных жителей по поводу преступлений, совершенных оккупантами.

В настоящее время идет расследование по фактам нарушений законов и обычаев войны.

Напомним, что в Николаевской области обнаружены боеприпасы и техника РФ, которые оккупанты оставили в селе.

Жителей Кинбурнской косы, Куцурубской и Очаковской общин призывают пока не возвращаться назад, поскольку опасность вражеских обстрелов сохраняется до сих пор.

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