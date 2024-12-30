Боєприпаси до Himars та ППО: що увійшло у новий пакет допомоги від США

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у понеділок, 30 грудня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Він передбачає передачу зброї зі складів Пентагону на суму 1,25 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За словами Блінкена, Сполучені Штати надають значний пакет вкрай необхідного озброєння та обладнання українським партнерам, які захищаються від агресії з боку Росії.

Як розповів Блінкен, у пакет військової допомоги для України на 1,25 млрд доларів входять:

боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);

боєприпаси для протиповітряної оборони;

боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;

боєприпаси класу "повітря-земля";

протитанкові системи Javelin і шведські ПТРК AT-4;

ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;

боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;

обладнання та боєприпаси для підриву;

засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

навчання і транспорт.

"Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії", - додав держсекретар США.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, сьогодні Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в майже 2,5 млрд доларів. У новому пакеті 1,22 млрд доларів - це допомога в межах програми USAI, тобто цю зброю і техніку мають ще виготовити і потім передати Україні. А на суму в 1,24 млрд доларів допомога надійде із запасів Пентагону.