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Боєприпаси до Himars та ППО: що увійшло у новий пакет допомоги від США

Понеділок 30 грудня 2024 16:24
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Боєприпаси до Himars та ППО: що увійшло у новий пакет допомоги від США Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у понеділок, 30 грудня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Він передбачає передачу зброї зі складів Пентагону на суму 1,25 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За словами Блінкена, Сполучені Штати надають значний пакет вкрай необхідного озброєння та обладнання українським партнерам, які захищаються від агресії з боку Росії.

Як розповів Блінкен, у пакет військової допомоги для України на 1,25 млрд доларів входять:

  • боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);
  • боєприпаси для протиповітряної оборони;
  • боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;
  • боєприпаси класу "повітря-земля";
  • протитанкові системи Javelin і шведські ПТРК AT-4;
  • ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;
  • боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;
  • обладнання та боєприпаси для підриву;
  • засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;
  • запасні частини;
  • допоміжне обладнання;
  • навчання і транспорт.

"Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії", - додав держсекретар США.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, сьогодні Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в майже 2,5 млрд доларів. У новому пакеті 1,22 млрд доларів - це допомога в межах програми USAI, тобто цю зброю і техніку мають ще виготовити і потім передати Україні. А на суму в 1,24 млрд доларів допомога надійде із запасів Пентагону.

Попередній пакет допомоги Штати оголошували 13 грудня. Тоді до нього увійшли боєприпаси до HIMARS, артилерійські боєприпаси та безпілотники.

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