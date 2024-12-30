Боєприпаси до Himars та ППО: що увійшло у новий пакет допомоги від США
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у понеділок, 30 грудня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Він передбачає передачу зброї зі складів Пентагону на суму 1,25 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.
За словами Блінкена, Сполучені Штати надають значний пакет вкрай необхідного озброєння та обладнання українським партнерам, які захищаються від агресії з боку Росії.
Як розповів Блінкен, у пакет військової допомоги для України на 1,25 млрд доларів входять:
- боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);
- боєприпаси для протиповітряної оборони;
- боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;
- боєприпаси класу "повітря-земля";
- протитанкові системи Javelin і шведські ПТРК AT-4;
- ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;
- боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;
- обладнання та боєприпаси для підриву;
- засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;
- запасні частини;
- допоміжне обладнання;
- навчання і транспорт.
"Сполучені Штати та понад 50 країн світу об'єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії", - додав держсекретар США.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, сьогодні Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в майже 2,5 млрд доларів. У новому пакеті 1,22 млрд доларів - це допомога в межах програми USAI, тобто цю зброю і техніку мають ще виготовити і потім передати Україні. А на суму в 1,24 млрд доларів допомога надійде із запасів Пентагону.
Попередній пакет допомоги Штати оголошували 13 грудня. Тоді до нього увійшли боєприпаси до HIMARS, артилерійські боєприпаси та безпілотники.
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