Боєприпаси, HIMARS та Leopard 1. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійшли артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
Повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки від Німеччини виглядає наступним чином:
Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.
У лютому 2023 року генерал Карстен Бройєр, генеральний інспектор Збройних сил Німеччини, пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України у розмірі понад 100 мільйонів євро.
Вже наступного дня уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів.
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