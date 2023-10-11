Боєприпаси, дрони і не тільки. Нідерланди передадуть Україні пакет військової допомоги

"Нідерланди знову поставили в Україну товари військового призначення. До комплекту входять дрони, обладнання для розмінування та боєприпаси. Вони вкрай необхідні та підтримують операції українських Збройних сил зі звільнення територій від російських окупантів", - йдеться у заяві.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала, що з урахуванням останньої поставки загальна вартість поставленого обладнання становила 2,1 мільярда євро.

З них майже 1 мільярд євро (993 мільйони євро) припадає на прямі поставки. Це стосується балансової вартості обладнання.

Крім того, наразі передано в дар комерційно придбане військове обладнання на суму 468 мільйонів євро. Решта витрат надходять з різних військових фондів, у які роблять свій внесок Нідерланди.

Пожертва в Міжнародний фонд для України

Зазначається, що Нідерланди передали до фонду понад 100 мільйонів євро. До комплекту допомоги входять гусениці та двигуни для бронетехніки, аварійні мости та обладнання для танків. Крім того, йдеться про обладнання для розмінування.

"За останні тижні українські сили досягли прогресу в боротьбі з добре захищеними російськими постами. Це показує, що в українців є можливість відбити російське вторгнення, якщо ми зможемо надати для цього кошти", - йдеться в заяві.

Навчання пілотів на F-16

Також сьогодні було оголошено, що США за підтримки Данії та Нідерландів беруть на себе провідну роль у наданні довгострокової підтримки ВПС України.

В основі цього лежить ініціатива Нідерландів і Данії з організації навчання і, зрештою, доставки F-16 в Україну. Нідерланди працюють над створенням тренувального центру F-16 у Румунії.

Згодом там проходитимуть підготовку пілоти з країн-союзників НАТО та України.

Допомога від Нідерландів

Нагадаємо, Нідерланди є одним з союзників України у війні проти Росії. Амстердам надає нашій країні як військову, так і економічну допомогу.

Зокрема, Нідерланди очолили авіаційну коаліцію, в рамках якої українських пілотів навчають управлінню F-16. Також Нідерланди вже пообіцяли передати нам 42 таких винищувачі.

Нещодавно Нідерланди виділили новий пакет допомоги Україні на 102 мільйони євро. Гроші, зокрема, спрямують на реформи та підготовку нашої країни до зими.