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У Boeing 737 Max обнаружили новые неполадки

Новости » Транспорт     19.02.2020 - 13:33
У Boeing 737 Max обнаружили новые неполадки
Фото: лайнер Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

В нескольких самолетах обнаружили посторонние предметы в топливных баках

В нескольких самолетах компании Boeing 737 Max, которые хранились на складе и ожидали отправления заказчикам, обнаружили посторонние предметы в топливных баках. Об этом заявил представитель компании, передает BBC.

Как сообщается, после находки было начато внутреннее расследование.

"Мы обнаружили остатки постороннего предмета. Данная находка привела к внутреннему расследованию и срочным действиям в нашем производственном процессе", - заявили в компании.

Отмечается, что такой посторонний объект, который не является частью самолета, может привести к повреждению воздушного судна во время эксплуатации.

Напомним, американский авиакосмический концерн Boeing за январь 2020 года не оформил ни одного нового заказа на самолеты впервые с 1962 года.

Отметим, американская компания Boeing обнаружила на авиалайнерах модели 737 Max новую проблему с программным обеспечением. В декабре 2019 года Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max.

Также РБК-Украина писало, что в аэропорту Израиля, в Тель-Авиве у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

У концерна Boeing в январе впервые за 58 лет не заказали ни одного самолета
Новости Украины расследованиеBoeing 737
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