Boeing может приостановить производство 737 MAX

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia/org)

Компания может сократить производство из-за отсрочки возобновления эксплуатации 737 MAX США

Компания Boeing может приостановить производство самолетов Boeing 737 MAX. Об этом заявил ее глава Деннис Меленберг, передает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Мелленберг рассказал, что компания собирается увеличить количество самолетов серии 737, выпускаемых в месяц, с 42 до 57.

В то же время из-за отсрочки возобновления эксплуатации 737 MAX Соединенными Штатами может появится необходимость сокращения производства.

"Нам, возможно, придется допустить возможность сокращения темпа увеличения производства или других опций", - сказал Меленберг.

Глава Boeing уточнил, что возможно также временное прекращение производства MAX.

Напомним, самолеты Boeing 737 MAX не смогут возобновить регулярные пассажирские перевозки в 2019 году - после инцидентов с этим типом самолетов почти все страны ввели запрет на их полеты в своем воздушном пространстве.

10 марта в авиакатастрофе самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии погибли 157 человек, он разбился вскоре после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения - 29 октября 2018 года разбился самолет в Индонезии.