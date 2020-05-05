Boeing представил беспилотник с искусственным интеллектом

Компания Boeing презентовала прототип беспилотного самолета Loyal Wingman, который использует искусственный интеллект. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Boeing.

Сообщается, что данный беспилотник был разработан по заказу Военно-воздушных сил Австралии. Он является крупнейшей инвестицией Boeing в беспилотник за пределами США.

"Являясь первым из трех прототипов австралийской программы перспективного развития Loyal Wingman, этот самолет также служит основой для системы объединения авиационной энергии Boeing (ATS), разрабатываемой для мирового оборонного рынка", - сообщили в компании.

На данный момент дрон проходит наземные испытания. В конце года запланирован первое испытание в воздухе.

Ранее РБК-Украина писало, что НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения за Россией. Дроны Global Hawk поступят на вооружение Альянса к 2022 году.

Также сообщалось, что американская компания Dynetics показала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins. Программа Gremlins заключается в использовании большого количества беспилотников.