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Boeing может потерять мировое лидерство по поставкам самолетов


Поставки самолетов авиакомпании Boeing упали более чем на треть

Поставки самолетов крупнейшей авиакомпании Boeing сократились более чем на треть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ

Сообщается, что компания Boeing третий месяц подряд после двух авиакатастроф не сообщает о новых заказах. По данным компании, во втором квартале 2019 года поставки Boeing 737 сократились более чем в два раза.  Так же, в Boeing опубликовали официальный отчет который подтверждает сокращение поставок.При этом, за первые шесть месяцев текущего года, поставки упали с 378 до 239 самолетов, что на 37% меньше чем за прошлый аналогичный период.

Отметим, что США обнаружили новый недостаток в Boeing 737 MAX. Характер потенциальной опасности пока не уточняется.

Напомним, компания Boeing выплатит компенсацию семьям погибших в двух катастрофах 737MAX. В заявлении компании говорится, что средства будут выделены на прокрытие ежедневных расходов семей, чьи родственники погибли при крушениях самолетов данной модели.

Проблемы с поставками начались после того, как в Индонезии произошла авиакатастрофа в октябре 2018 года, в результате которой погибли 157 человек. Так же 10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение еще один Boeing, погибли 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

 

 

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