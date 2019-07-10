Boeing может потерять мировое лидерство по поставкам самолетов

Поставки самолетов крупнейшей авиакомпании Boeing сократились более чем на треть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ

Сообщается, что компания Boeing третий месяц подряд после двух авиакатастроф не сообщает о новых заказах. По данным компании, во втором квартале 2019 года поставки Boeing 737 сократились более чем в два раза. Так же, в Boeing опубликовали официальный отчет который подтверждает сокращение поставок.При этом, за первые шесть месяцев текущего года, поставки упали с 378 до 239 самолетов, что на 37% меньше чем за прошлый аналогичный период.

Отметим, что США обнаружили новый недостаток в Boeing 737 MAX. Характер потенциальной опасности пока не уточняется.

Напомним, компания Boeing выплатит компенсацию семьям погибших в двух катастрофах 737MAX. В заявлении компании говорится, что средства будут выделены на прокрытие ежедневных расходов семей, чьи родственники погибли при крушениях самолетов данной модели.

Проблемы с поставками начались после того, как в Индонезии произошла авиакатастрофа в октябре 2018 года, в результате которой погибли 157 человек. Так же 10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение еще один Boeing, погибли 149 пассажиров и 8 членов экипажа.