Boeing получил первый заказ на 737 Max после отмены запрета на полеты

Американская корпорация Boeing получила первый крупный заказ на производство самолетов 737 Max, после двух катастроф с участием данной модели. Тогда погибли 346 человек.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, Ирландский лоукостер Ryanair заказал дополнительные 75 самолетов Boeing 737 Max, увеличив свой заказ до 210 авиалайнеров. Из-за этого акции корпорации 3 декабря подорожали на 5,96% - до 237,2 долларов за акцию.

Отмечается, что сделка для Boeing произошла очень вовремя, поскольку корпорация потеряла много заказов на самолеты Max.

Напомним, 18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновления эксплуатации Boeing 737 Max. Ранее полеты 737 МАХ были приостановлены из-за авиакатастроф, которые произошли из-за сбоя в системе самолета MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз может разрешить полеты самолетов Boeing 737 MAX уже в начале 2021 года. Ожидается, что соответствующее разрешение будет выдано в январе.