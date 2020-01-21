Boeing планирует провести первый тестовый полет нового самолета 777X

Фото: модель Boeing-777X (wikipedia.org)

Тестовый полет должен состояться до 23 или 24 января

Компания Boeing на этой неделе планирует провести первый тестовый полет нового самолета модели 777X. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что по данным источников близких к компании, испытания планируются на базе Boeing вблизи от Сиэтла в США. Ориентировочные даты тестового полета - 23 или 24 января. При этом в самой корпорации данную информацию пока не подтвердили.

Отметим, Boeing-777X должен стать самым длинным пассажирским самолетом в мире. Такие авиакомпании как Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, All Nippon, Singapore Airlines, Etihad Airways и British Airways уже сделали крупные заказы новых самолетов Boeing 777-X.

Изначально первый полет лайнера 777X был запланирован на осень 2019 года. Во время испытания нового Boeing 777X произошла поломка грузовой двери, связи с чем компания была вынуждена прекратить проведение испытаний самолета.

Также сообщалось, что Boeing переносли первые поставки новой модели 777X с середины 2020 до начала 2021 из-за задержек с тестовыми полетами, которые были вызваны нерешенными проблемами с двигателем и отрывом двери во время тестирования.