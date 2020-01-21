ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Boeing планирует провести первый тестовый полет нового самолета 777X

Новости » Транспорт     21.01.2020 - 15:45
Boeing планирует провести первый тестовый полет нового самолета 777X
Фото: модель Boeing-777X (wikipedia.org)

Тестовый полет должен состояться до 23 или 24 января

Компания Boeing на этой неделе планирует провести первый тестовый полет нового самолета модели 777X. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что по данным источников близких к компании, испытания планируются на базе Boeing вблизи от Сиэтла в США. Ориентировочные даты тестового полета - 23 или 24 января. При этом в самой корпорации данную информацию пока не подтвердили.

Отметим, Boeing-777X должен стать самым длинным пассажирским самолетом в мире. Такие авиакомпании как Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, All Nippon, Singapore Airlines, Etihad Airways и British Airways уже сделали крупные заказы новых самолетов Boeing 777-X.

Изначально первый полет лайнера 777X был запланирован на осень 2019 года. Во время испытания нового Boeing 777X произошла поломка грузовой двери, связи с чем компания была вынуждена прекратить проведение испытаний самолета.

Также сообщалось, что Boeing переносли первые поставки новой модели 777X с середины 2020 до начала 2021 из-за задержек с тестовыми полетами, которые были вызваны нерешенными проблемами с двигателем и отрывом двери во время тестирования.

Компания Boeing скрыла ответственность за масштабную авиакатастрофу в Амстердаме Boeing полностью перепишет софт для самолетов 737 MAX
Новости Украины Boeingиспытания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь